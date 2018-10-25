Сійярто: Угорщина ветуватиме євроатлантичну інтеграцію України через відсутність прогресу у дотриманні прав угорської нацменшини

У четвер, 25 жовтня, керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто у заяві угорським ЗМІ після переговорів із генеральним секретарем НАТО і послами держав-членів Північно-атлантичного альянсу у Брюсселі зазначив, що Угорщина і надалі блокуватиме проведення засідання комісії Україна-НАТО, зокрема на наступній зустрічі міністрів закордонних справ.

Він пояснив це тим, що ситуація в Україні погіршилася, оскільки нічого не змінилося в законі про освіту, був прийнятий закон про мову, який, на думку угорської сторони, відбирає у нацменшин можливість користуватися рідною мовою у сфері культури, мас-медіа та адмініструванні. За словами політика, вето зберігатиметься до тих пір, поки Україна «не почне поважати права угорської нацменшини».

Сійярто поскаржився генеральному секретареві НАТО, що ще у середу після обіду на сайті президента України та Верховної Ради розміщувалася петиція зі збору підписів за депортацію закарпатських угорців із подвійним громадянством.

Також міністр назвав неприйнятною практику складання списків про осіб, що набули громадянства країни-члена НАТО і що проти них ведуть розслідування методами спецслужб. Сійярто висловив обурення тим фактом, що українська влада не виступила проти таких дій негайно.

Як повідомлялося, міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто у середу зустрівся з Павлом Клімкіним у Варшаві на полях міжнародного форуму з політики безпеки. Він повідомив, що угорська сторона запропонувала Україні укласти домовленість щодо захисту угорської нацменшини. Угорський очільник визнав, що настав час зміцнювати довіру між двома державами.

Після зустрічі з Павлом Клімкіним Сійярто виступив за стратегію «малих позитивних кроків» із метою покращення відносин та зближення позицій двох країн. Він висловив сподівання, що ці невеликі кроки буде продовжено «більшими кроками».