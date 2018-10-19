Будапешт подвоїть допомогу угорській меншині на Закарпатті – урядовець

Угорщина подвоїть допомогу на потреби закарпатським угорцям у тих сферах їхнього життя, що забезпечують збереження і повнокровний розвиток даної нацменшини. Про це заявив у п’ятницю 19 жовтня на прес-конференції у Будапешті представник угорського уряду.

За словами статс-секретаря Арпада Яноша Потапі, уряд Угорщини виділить на це 3 мільярди форинтів (близько 300 мільйонів гривень) – замість запланованих 1,5 мільярда форинтів – у проекті соціального пакету допомоги українським угорцям на майбутній рік.

Урядовець уточнив, що ці кошти адресовані 23-24 тисячам осіб у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та соціальній галузі угорської меншини у вигляді доплат до річного заробітку.

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Сьогодні ж про таке рішення свого уряду повідомив представників угорської меншини Закарпаття Левенте Мадяр, статс-секретар МЗС Угорщини, у Берегові. Він зокрема зазначив, що цільова допомога на економічний розвиток угорській громаді за останні два роки досягла 17 мільярдів форинтів (1,7 млрд. гривень). Але з огляду на «непросте становище угорської спільноти» вона може розраховувати на ще більшу суму підтримки на майбутнє.

«Якщо існує держава і народ, які зацікавлені в сильній Україні, це – Угорщина та угорський народ. Адже чим вона сильніша, багатша і суверенніша, тим краще для Угорщини і закарпатських угорців», – наголосив Левенте Мадяр.

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Він підкреслив, що Угорщина бажає Україні успішно подолати труднощі, впоратися з викликами, і що в цьому його країна готова надати своїй сусідці всіляку допомогу. Натомість Угорщина лише має прохання до України забезпечити для угорської нацменшини мирні умови життя і дотримання прав, сказав у своєму зверненні до української влади Левенте Мадяр.

У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині. Кульмінацією дипломатичного конфлікту стала висилка Києвом угорського консула з Берегова та українського дипломата з Будапешта.