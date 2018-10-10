МЗС Угорщини висловило занепокоєння послу України

До МЗС Угорщини 10 жовтня викликали посла України Любов Непоп через те, що «антиугорська політика України перейшла в нову якісну площину», повідомив у Будапешті журналістам представник МЗС.

Левенте Мадяр, статс-секретар цього відомства у парламенті Угорщини, на прес-конференції пояснив необхідність такого кроку тим, що в Україні нібито складають «чорний список» закарпатських угорців, а також в окремій петиції вимагають на сайті Верховної Ради колективної депортації осіб із подвійним угорсько-українським громадянством. Ще він заявив, що Україна розміщує поблизу угорського кордону підрозділи внутрішніх військ та ЗСУ і будує там казарми.

За його словами, у «чорному списку» сайту «Миротворець» розміщені особисті дані близько 300 закарпатських угорців, які є працівниками державних органів або органів місцевого самоврядування і про яких стверджують, що вони набули громадянства Угорщини. Ім’я Петера Сійярто, керівника МЗС Угорщини, так само фігурує там, додав Левенте Мадяр.

Також він називає такий список «списком смертників». «Раніше траплялося, що осіб, імена яких потрапили до цього списку, пізніше вбивали», – сказав представник МЗС Угорщини.

Він висловив стурбованість фактом «створення військової бази на Закарпатті» за кілька кілометрів від кордону з Угорщиною, НАТО та ЄС. На його думку, дивно, що Україна знаходить на це можливості в той час, як на сході країни тривають бойові дії.

Левенте Мадяр вважає, що «українська влада готова йти до кінця у справі нагнітання напруженості у відносинах між двома країнами з метою залякати угорську нацменшину Закарпаття». Водночас він наголосив, що такий конфлікт не відповідає інтересам жодній із двох країн.

Посадовець закликав союзників Угорщини по ЄС і НАТО, які останнім часом висловлювали занепокоєння станом справ у сфері прав людини в Угорщині, провести розслідування ситуації і в Україні.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешта вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата. Перед тим, 26 вересня, Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни.

У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.