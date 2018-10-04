Клімкін про висилку українського консула в Будапешті: реакція Угорщини абсолютно неадекватна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешту вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата.

«Реакція Угорщини є абсолютно і фундаментально неадекватною. Ми не порушуємо міжнародного права, угорських законів, і взагалі діємо як належить дипломатам», – написав глава МЗС у Twitter.

Клімкін додав, що висланого українського дипломата влаштують на роботу у Представництві МЗС в Ужгороді.

Речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявляла, що Київ вишле консула Угорщини на Закарпатті, якщо він не буде відкликаний.

Про необхідність такого відкликання міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Докладніше про це: Угорщина офіційно відмовилася відкликати консула з Берегова на Закарпатті

4 жовтня Києв оголосив персоною нон-ґрата консула Угорщини в місті Берегове Закарпатської області.

Після цього Сійярто заявив, що у відповідь Будапешт збирається вислати українського дипломата.