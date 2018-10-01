Якщо Угорщина не відкличе консула на Закарпатті, його вишле Київ – МЗС

Якщо влада Угорщини не відкличе свого консула в місті Берегові на Закарпатті, влада України сама запропонує йому залишити територію країни, підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Українська позиція завжди була послідовною і чіткою. Українська сторона сама запропонувала угорській відкликати консула в Берегові у зв’язку з порушенням ним Віденської конвенції про консульські відносини і законодавства України. Якщо вони не відкличуть, то ми самі ухвалимо рішення про те, що він має полишити територію України і припинити діяльність в Україні», – сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».

Увечері 30 вересня речник МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Угорщина не відкликатиме свого консула з Берегова, «незалежно від того, наскільки українці це рекомендують».

За словами Менцера, події в угорському консульстві в закарпатському місті, де громадянам України видавали також угорське громадянство й інструктували їх приховувати цей факт від української влади, «узгоджуються з угорським та міжнародним правом і не суперечать будь-яким українським нормам».

Також речник заявив, що на зустрічі у Нью-Йорку минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що в Україні не існує закону, який забороняє громадянам мати паспорт іншої країни. «Законом не заборонено надання паспорта іншої країни, і не є злочином те, що хтось не повідомив про наявність паспорта іншої країни», – заявив речник.

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Голова МЗС України Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН із колегою з Угорщини Петером Сійярто 26 вересня офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в Берегові й попередив, що інакше той буде висланий з країни. «Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він поїде додому, це безумовно», – сказав Клімкін після закінчення переговорів.

За словами міністра, зустріч виявилася безрезультатною, його співрозмовник не сприймав жоден з аргументів української сторони.

«Проблема не тільки у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки в цьому. Фундаментальна проблема, що Угорщина порушує міжнародне право і українське законодавство. Угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, і це є фундаментальне порушення законодавства», – пояснив Клімкін суть претензій до Угорщини.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.