Видачу на Закарпатті угорських паспортів розслідують як «державну зраду» – прокуратура

Прокуратура Закарпатської області повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею «державна зрада» за фактом видачі угорських паспортів громадянам України.

«Мова йде про відео, опубліковане на одному з центральних видань, в якому громадяни України, присягаючи на вірність іншій державі отримують паспорти громадян Угорщини. При цьому, посадові особи установи де відбувались події, рекомендували приховувати факт отримання іноземного громадянства від державний структур України», – пояснюють у прес-службі відомства.

Як повідомляється, розслідувати справу буде обласне управління СБУ.

«Нагадуємо, що відповідно до ч.2 ст.111 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання», – зазначили у прокуратурі.

Поширене у середині вересня відео, на якому в одному із закарпатських консульств Угорщини видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

Одразу після оприлюднення скандального відео консульство Угорщини в Берегові пікетували прихильниками партії «Свобода». 26 вересня до будівлі МЗС у Києві підійшло кількасот молодих людей, представники об’єднань «Національний корпус» і «Національні дружини». В обох випадках радикально налаштовані демонстранти вимагали від української влади рішучих дій, аж до висунення ультиматуму українським високопосадовцям.

Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто 26 вересня офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або той буде висланий з країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

Зі свого боку, депутат Верховної Ради України від Блоку Петра Порошенка Василь Брензович, очільник Товариства угорської культури на Закарпатті, звернувся з позовом до Генпрокуратури України на Павла Клімкіна через його заяви щодо угорців Закарпаття.

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