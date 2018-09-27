Через можливу видачу угорських паспортів жителям Закарпаття відкрите провадження – Луценко

Через можливу видачу угорських паспортів жителям Закарпаття відкрили кримінальне провадження, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко після засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

«Так, відповідне провадження зареєстровано. Служба безпеки України веде слідство. Ми ведемо процесуальний нагляд. Отримання подвійного громадянства є категорично заборонене українською Конституцією», – сказав Луценко.

Поширене в середині вересня відео, на якому в одному із закарпатських консульств Угорщини масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з українським колегою Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

Клімкін, зі свого боку, повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини, інакше він буде висланий з країни.