Сійярто потрапив до бази «Миротворця»

Ім’я міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто опинилося в базі сайту «Миротворець». Про це свідчать дані сайту.

Сійярто звинувачують у «зазіханні на суверенітет і територіальну цілісність України, прямих погрозах збройним вторгненням до України, втручанні у внутрішні справи України, розпаленні та підтримці сепаратистських настроїв в Україні, участь в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України».

Аргументуючи свою позицію, адміністратори сайту посилаються на низку публікацій щодо угорського урядовця. Зокрема згадують його заяву про готовність «заступитися за кожного члена угорської громади на Закарпатті», зроблену після того, як декілька українських чиновників з угорськими паспортами потрапили до бази «Миротворця», а також реакцію на прийняття українського закону про освіту.

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Відносини між Києвом і Будапештом стали ще більш напруженими після того, як у середині вересня набуло поширення відео, на якому в одному із закарпатських консульств Угорщини видають угорські паспорти українським громадянам.

Одразу після оприлюднення скандального відео консульство Угорщини в Берегові пікетували прихильники партії «Свобода». 26 вересня до будівлі МЗС у Києві підійшло кількасот молодих людей, представники об’єднань «Національний корпус» і «Національні дружини».

В обох випадках радикально налаштовані демонстранти вимагали від української влади рішучих дій, аж до висунення ультиматуму українським високопосадовцям.

Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто 26 вересня офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові, або той буде висланий з країни.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

Зі свого боку, депутат Верховної Ради України від Блоку Петра Порошенка Василь Брензович, очільник Товариства угорської культури на Закарпатті, звернувся з позовом до Генпрокуратури України на Павла Клімкіна через його заяви щодо угорців Закарпаття.

Прокуратура Закарпатсько області відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» за фактом видачі угорських паспортів громадянам України.

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