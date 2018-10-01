Угорщина офіційно відмовилася відкликати консула з Берегова на Закарпатті

Урядовий сайт Угорщини увечері 30 вересня поширив заяву речника МЗС Тамаша Менцера, в якій чиновник наголосив, що Угорщина не відкликатиме свого консула з Берегова, «незалежно від того, наскільки українці це рекомендують».

За словами Менцера, події в угорському консульстві в закарпатському місті «узгоджуються з угорським та міжнародним правом і не суперечать будь-яким українським нормам».

Також речник заявив, що на зустрічі у Нью-Йорку минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що в Україні не існує закону, який забороняє громадянам мати паспорт іншої країни.

«Крім того, законом не заборонено надання паспорта іншої країни, і не є злочином те, що хтось не повідомив про наявність паспорта іншої країни», – вказав Менцер.

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Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто 26 вересня офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни. «Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він поїде додому, це безумовно», – повідомив Клімкін після закінчення переговорів.

За словами міністра, зустріч виявилася безрезультатною, його співрозмовник не сприймав жоден з аргументів української сторони.

«Проблема не тільки у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки в цьому. Фундаментальна проблема, що Угорщина порушує міжнародне право і українське законодавство. Угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, і це є фундаментальне порушення законодавства», – пояснив Клімкін суть претензій до Угорщини.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

Поширене раніше цього місяця відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.