Лавров занепокоєний «українізацією освіти» для угорців в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив занепокоєння дотриманням прав національних меншин в Україні. Таку заяву він висловив на спільній прес-конференції з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, який відвідав Москву з офіційним візитом.

«В нас загальна занепокоєність у зв’язку з лінією українізацію освіти та утиски прав національних меншин, перш за все мовних прав, яку проводить офіційна влада Києва всупереч тим зобов’язанням, які Україна взяла на себе в межах відповідних міжнародних конвенцій», – заявив голова дипломатичного відомства Лавров.

Своєю чергою Петер Сійярто, відповідаючи на питання журналіста, через перекладача ще раз повторив, що не планує відкликати угорського консула з українського Берегового, як того вимагає Київ.

На переконання Сійярто, консул не порушив ані українського, ані угорського законодавства.

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«У дипломатичних представництвах Угорщини на території України все здійснюється за законом. Тому в мене немає причини відкликати консула з Берегового. Якщо МЗС України або хтось у Києві вирішить, що нашого консула потрібно видворити, тоді я одразу ж, невідкладно видворю з Угорщини консула України», – пообіцяв угорський урядовець.

Він також прокоментував той факт, що його внесли до бази «Миротворець» в Україні.

«Що стосується цього відомого переліку («Миротворець» – ред.), до якого мене внесли, то я можу сказати, що є біди і більші. Більша біда полягає в тому, що вже забезпечені права угорського населення в Україні постійно порушуються. Внесення мене до переліку - це не проблема. Набагато більшою проблемою є те, що закон про освіту, який був ухвалений в Україні, який порушує права угорської національної меншини, все ще не переглянутий», – вважає голова угорського МЗС.

Він висловив переконання, що саме Київ діє проти «добросусідських» відносин між Україною та Угорщиною.

3 жовтня керівниця проектів Центру громадянських свобод Олександра Романцова зауважила в ефірі Радіо Свобода, що закон про освіту не порушує права меншин, а навпаки, розширює можливості дітей з угорської громади.

«Питання в тому, щоб діти, які навчаються в молодших класах мовою меншин, могли б у подальшому продовжувати навчання в Україні. Закінчивши 11 класів мовою нацменшин, у них майже немає такої можливості. Таким чином ми провокуємо їх виїзд в країну, де така можливість є, наприклад в Угорщину. Це досить важко, тому що в Угорщині немає підтримки дітей, щоб там безкоштовно, великою кількістю навчалися», – пояснила вона.

Раніше Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Будапешт відкликати свого дипломатичного представника з Берегового. 3 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що 4 жовтня МЗС направить Угорщині офіційну ноту з вимогою до консула залишити територію України.

Про необхідність такого відкликання Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.