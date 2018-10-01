Клімкін застерігає від «цькування угорців», але угорського консула обіцяє вислати до кінця тижня

Будапешт має відкликати свого консула в Берегові до кінця поточного тижня, інакше Україна вишле його сама, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, про цю вимогу вже повідомлено голову МЗС Угорщини Петера Сійярто.

«Я запропонував угорському міністру закордонних справ відкликати цього консула. Якщо це не буде зроблено цього тижня, ми надішлемо ноту угорській стороні про його висилку. Саме цього тижня», – підкреслив він.

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Втім, голова МЗС звертає увагу на те, що дипломатичний скандал між Україною і Угорщиною через масову видачу угорських паспортів українським громадянам вигідний третій стороні. Він вважає, що можливістю дестабілізувати ситуацію на Закарпатті може скористатись Росія, і закликає утриматись від проявів міжнаціональної ворожнечі.

«Дії Росії не в інтересах угорців Закарпаття, вони, звичайно, не в інтересах Угорщини. На це насамперед маємо зважати. І я застерігаю всіх від «наїздів» – вибачте за недипломатичну мову – або цькування угорців Закарпаття. Навпаки, маємо допомогти нашій угорській громаді, маємо перехопити ініціативу, діяти дуже послідовно і ініціативно. І взагалі будемо діяти з Угорщиною ввічливо, але дуже жорстко», – сказав Клімкін.

Крім того, голова дипломатичного відомства звернув увагу на необхідність дискусії щодо умов українського громадянства. На його думку, вона є актуальною не лише для тих українців, які мають другий угорський чи румунський паспорт.

«Я був в (канадському місті – ред.) Едмонтоні декілька тижнів тому - не один, не п’ять, не десять – десятки українців з канадійським громадянством хотіли б допомагати і працювати тут. Але не можуть через проблеми з громадянством», – зазначив він.

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Раніше речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявляла, що Київ вишле консула Угорщини на Закарпатті, якщо він не буде відкликаний.

Про необхідність такого відкликання Клімкін особисто повідомляв свого угорського колегу Петера Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.