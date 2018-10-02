США закликають Угорщину не блокувати комісію Україна – НАТО – посол

Сполучені Штати Америки закликають Угорщину не блокувати засідання комісії Україна – НАТО, заявила постійна представниця США в Альянсі Кей Бейлі Гатчінсон у спілкуванні з журналістами.

«Сполучені Штати однозначно підтримують комісію НАТО – Україна. Ми закликали й продовжимо закликати Угорщину не створювати цьому опозицію. Це важливо. Україна є одним із ключових партнерів, союзників, із якими ми працюємо», – сказала Гатчінсон.

На її думку, Росія кидає виклик цьому. Гатчінсон нагадала, що українці брали участь у Євромайдані у 2014 році, щоб бути в Європейському союзі та НАТО, а тому США «хочуть зробити все, щоб допомогти їм у цьому прагненні».

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини в нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.