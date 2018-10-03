Україна і Угорщина: кому вигідний конфлікт між двома державами?

МЗС України передасть 4 жовтня Будапешту ноту з вимогою, щоб угорський консул у Берегові залишив Україну, а Угорщина заблокувала участь міністра оборони Степана Полторака на зустрічі міністрів НАТО. Як далеко може зайти конфлікт між двома сусідніми державами – хто від цього виграє? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, експерт-міжнародник, керівник проектів Центру громадянських свобод Олександра Романцова та міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.