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03 Жовтень 2018, Київ 18:51
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Україна і Угорщина: кому вигідний конфлікт між двома державами?

Україна і Угорщина: кому вигідний конфлікт між двома державами?
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МЗС України передасть 4 жовтня Будапешту ноту з вимогою, щоб угорський консул у Берегові залишив Україну, а Угорщина заблокувала участь міністра оборони Степана Полторака на зустрічі міністрів НАТО. Як далеко може зайти конфлікт між двома сусідніми державами – хто від цього виграє? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, експерт-міжнародник, керівник проектів Центру громадянських свобод Олександра Романцова та міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.

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