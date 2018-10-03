МЗС збирається 4 жовтня направити ноту, що угорський консул в Берегові має покинути територію країни

Україна 4 жовтня направить угорській стороні ноту про те, що консул Угоржини в Берегові Закарпатської області має залишити українську територію. Про це на прес-конференції в Києві 3 жовтня заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я запропонував Петеру Сійярто (главі МЗС Угорщини – ред.) його відкликати, у нього є дипломатичний тиждень. Якщо цього не станеться, а я так розумію, що цього не станеться, то ми завтра передамо ноту угорській стороні про те, що він має залишити свою роботу в Україні, відповідно і країну», – зазначив міністр.

Він уточнив, що силою дипломата висилати не будуть.

Раніше речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявляла, що Київ вишле консула Угорщини на Закарпатті, якщо він не буде відкликаний.

Про необхідність такого відкликання Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Докладніше про це: Угорщина офіційно відмовилася відкликати консула з Берегова на Закарпатті

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.