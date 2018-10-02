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02 Жовтень 2018, Київ 14:04
Новини | Політика

НАТО сподівається на компроміс між Будапештом і Києвом – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

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Альянс НАТО сподівається на розв’язання розбіжностей між Україною та Угорщиною шляхом переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, у плані якого вкотре через блокування Будапешта відсутнє традиційне засідання Комісії Україна–НАТО.

«Я маю надію, що Україна й Угорщина шляхом діалогу зможуть ров’язати ці розбіжності, що рішення ними будуть знайдені», – пояснив керівник Північноатлантичного союзу.

Столтенберґ зауважує, що «Угорщина – цінний член НАТО, який робить цінний багатосторонній внесок у нашу спільну безпеку. Україна – це дуже важливий та цінний партнер альянсу, і саме тому ми здійснюємо найбільшу адаптацію нашої системи колективної оборони: саме через агресивні дії Росії проти України».

Крім того, пояснив генеральний секретар НАТО, свідченням продовження підтримки Україні є те, що президент Петро Порошенко у липні брав участь у саміті лідерів держав та урядів країн-союзниць альянсу, що відбувся у Брюсселі.

«Ми з президентом Порошенком та урядом у Києві проводимо постійні зустрічі й надаємо цій державі політичну та практичну допомогу», – заявив Столтенберґ.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) в нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.

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