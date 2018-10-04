Україна оголосила консула Угорщини в Берегові персоною нон-грата

Консула Угорщини в місті Берегове Закарпатської області оголошено персоною нон-грата, повідомляє 4 жовтня офіційний сайт МЗС України.

«Про це було повідомлено сьогодні послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. Йому було вручено ноту з інформацією про те, що, відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, консул Консульства Угорщини в місті Берегове має залишити територію України протягом наступних 72 годин», – вказано в повідомленні.

«Розраховуємо, що Угорська сторона у подальшому утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків по відношенню до України, а її посадові особи – від порушень українського законодавства. Розглядаємо громадян України угорського походження як об’єднуючий фактор у відносинах між двома державами та закликаємо до цього ж наших угорських партнерів», – додає українське зовнішньополітичне відомство.

Про необхідність такого відкликання міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Докладніше про це: Угорщина офіційно відмовилася відкликати консула з Берегова на Закарпатті

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.