Будапешт вишле українського консула у відповідь на оголошення персоною нон-ґрата угорського дипломата – Сійярто

Угорщина має намір вислати з країни українського консула у Будапешті. Про це на прес-конференції 4 жовтня заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Міністр також нагадав про погрозу блокувати вступ України до Європейського союзу та НАТО.

Сійярто виступив з такою заявою після оголошення Києвом персоною нон-ґрата консула Угорщини в місті Берегове Закарпатської області.

Раніше речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявляла, що Київ вишле консула Угорщини на Закарпатті, якщо він не буде відкликаний.

Докладніше про це: Угорщина офіційно відмовилася відкликати консула з Берегова на Закарпатті

Про необхідність такого відкликання міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто, проте сторони не дійшли згоди в цьому питанні.

Поширене раніше цього місяця відео, що консульстві Угорщини в Берегові масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.