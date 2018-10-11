Київський парламент грає на руку екстремістам – Сійярто

Виступаючи 11 жовтня на прес-конференції в Будапешті за результатами консультацій із заступником генерального секретаря НАТО і – телефоном – із представниками держдепартаменту США щодо погіршення угорсько-українських стосунків, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив. що «українська політика опустилася на дивовижну глибину», повідомляє кореспондент «Радіо Свобода»,

Сійярто пообіцяв закарпатським угорцям, що вони і надалі можуть розраховувати на допомогу «материнської держави». За словами голови угорської дипломатії, українські законодавці нагадують своїми пропозиціями «часи найтемніших диктатур, коли хочуть змінити етнічний склад мешканців у Берегові, заселяючи його українцями і зменшуючи пропорцію угорського населення».

Найбільш дивним угорський міністр вважає те, що уряд сусідньої держави не засудив подібні заяви і не висловив протест проти появи петиції на сайті Верховної Ради України, де згадується необхідність депортації закарпатських угорців.

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«Київський парламент грає на руку тим екстремістам, які розмістили (на сайті «Миротворець», - ред.) особисті дані сотень закарпатських угорців, адже громадян із подвійним підданством неможливо ідентифікувати, спираючись лише на відкриті джерела», - наголосив він.

Сійярто не вірить у «прості пояснення» української сторони щодо цих рішень, які, на його думку, зачіпають інтереси закарпатських угорців. Він каже, що задля повернення «відібраних прав членів угорської меншини» «треба задіяти всі засоби міжнародної політики».

Минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешта вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата.

Перед тим, 26 вересня, Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни.

У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.