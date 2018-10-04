«Розмін» консулами між Україною і Угорщиною може дати позитивний ефект – експерт

Цього тижня територію України повинен залишити один із консулів Угорщини в Берегові на Закарпатті. Згідно з офіційною інформацією МЗС, про це було повідомлено 4 жовтня послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню і вручено ноту з відповідною інформацією.

Який саме з консулів повинен відбути до Угорщини – невідомо. В установі утримуються від коментарів. Консул, згідно з нотою, має залишити Україну протягом 72 годин.

«Питання виходить на зовсім інший дипломатичний рівень, на цю ситуацію буде паралельна відповідь, а стосунки між державами будуть знову погіршуватися, – коментує рішення МЗС України Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС). – Наші юристи переглядали відео, яке було оприлюднене з консульської установи і не побачили порушень ніяких законів, зокрема, і Віденської конвенції. МЗС України, не думаючи про наслідки, заявило про відправлення консула. Натомість Угорщина може суттєво повпливати на євроінтеграційні процеси України і блокувати всі наші ініціативи на європейському рівні».

Київ не міг і не мав права у цій ситуації діяти інакше, зазначає Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин.​

«Оголошення угорського консула персоною нон-ґрата – це, звичайно, чергове загострення у відносинах Києва і Будапешта. Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто ще до цього неодноразово заявляв, що Будапешт відреагує симетрично – тобто оголосить персоною нон-ґрата українського консула. Думаю, це станеться ще цього тижня. Подібного в українсько-угорських відносинах за останні 5-10 років точно не було, тому це прецедент і знак, – зауважує Тужанський. – Водночас, дуже важливо розуміти кілька речей. По-перше, оголошення консула персоною нон-ґрата має під собою як юридичні, так і політичні підстави. З одного боку, своїми діями угорський консул все ж порушив конвенції про консульські відносини, з іншого – Києву дуже важливо на дипломатичному рівні зафіксувати свою позицію проти видачі українським громадянам іншого громадянства, адже це заборонено українським законодавством».

Політолог також припускає, що «розмін» консулами хоч і є є ззовні ескалацією, але може дати зворотній ефект: обидві сторони зможуть випустити пару», підвести риску під цією суперечкою та скинути з плеч медійний тиск. «І спробувати перейти до предметних дипломатичних консультацій по всіх чутливих питаннях двосторонніх відносин, яких назбиралося вже чимало», – додає Дмитро Тужанський.

Поки офіційна влада на Закарпатті разом із консулами витримує паузу у коментарях з приводу ускладнення дипломатичних відносин із Угорщиною, експерти застерігають: системну кризу необхідно долати. Вже незабаром стане відомо, чи готові до компромісу обидві сторони, чи навпаки хтось зацікавлений у ще більшому загостренні.

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