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05 Жовтень 2018, Київ 00:10
Політика

«Розмін» консулами між Україною і Угорщиною може дати позитивний ефект – експерт

Будівля МЗС України у Києві

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Цього тижня територію України повинен залишити один із консулів Угорщини в Берегові на Закарпатті. Згідно з офіційною інформацією МЗС, про це було повідомлено 4 жовтня послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню і вручено ноту з відповідною інформацією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін (ліворуч) із керівником МЗС Угорщини Пітером Сіярто. Закарпатська область, 22 червня 2018 року
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін (ліворуч) із керівником МЗС Угорщини Пітером Сіярто. Закарпатська область, 22 червня 2018 року

Який саме з консулів повинен відбути до Угорщини – невідомо. В установі утримуються від коментарів. Консул, згідно з нотою, має залишити Україну протягом 72 годин.

Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України
Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України

«Питання виходить на зовсім інший дипломатичний рівень, на цю ситуацію буде паралельна відповідь, а стосунки між державами будуть знову погіршуватися, – коментує рішення МЗС України Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС). – Наші юристи переглядали відео, яке було оприлюднене з консульської установи і не побачили порушень ніяких законів, зокрема, і Віденської конвенції. МЗС України, не думаючи про наслідки, заявило про відправлення консула. Натомість Угорщина може суттєво повпливати на євроінтеграційні процеси України і блокувати всі наші ініціативи на європейському рівні».

Київ не міг і не мав права у цій ситуації діяти інакше, зазначає Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин.​

Дмитро Тужанський, експерт з українсько-угорських відносин
Дмитро Тужанський, експерт з українсько-угорських відносин

«Оголошення угорського консула персоною нон-ґрата – це, звичайно, чергове загострення у відносинах Києва і Будапешта. Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто ще до цього неодноразово заявляв, що Будапешт відреагує симетрично – тобто оголосить персоною нон-ґрата українського консула. Думаю, це станеться ще цього тижня. Подібного в українсько-угорських відносинах за останні 5-10 років точно не було, тому це прецедент і знак, – зауважує Тужанський. – Водночас, дуже важливо розуміти кілька речей. По-перше, оголошення консула персоною нон-ґрата має під собою як юридичні, так і політичні підстави. З одного боку, своїми діями угорський консул все ж порушив конвенції про консульські відносини, з іншого – Києву дуже важливо на дипломатичному рівні зафіксувати свою позицію проти видачі українським громадянам іншого громадянства, адже це заборонено українським законодавством».

Політолог також припускає, що «розмін» консулами хоч і є є ззовні ескалацією, але може дати зворотній ефект: обидві сторони зможуть випустити пару», підвести риску під цією суперечкою та скинути з плеч медійний тиск. «І спробувати перейти до предметних дипломатичних консультацій по всіх чутливих питаннях двосторонніх відносин, яких назбиралося вже чимало», – додає Дмитро Тужанський.

Поки офіційна влада на Закарпатті разом із консулами витримує паузу у коментарях з приводу ускладнення дипломатичних відносин із Угорщиною, експерти застерігають: системну кризу необхідно долати. Вже незабаром стане відомо, чи готові до компромісу обидві сторони, чи навпаки хтось зацікавлений у ще більшому загостренні.

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