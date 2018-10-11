Закон про мову робить неможливим використання угорської мови у публічному просторі – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає ухвалення Верховною Радою у першому читанні в Києві закону про державну мову частиною антиугорської кампанії в Україні і що цей процес підтримує держава.

Як повідомляє кореспондент «Радіо Свобода», угорський політик заявив про це на національному громадському телебаченні М1 11 жовтня, заперечуючи твердження посла України в Будапешті Любові Непоп у середу, 10 жовтня, під час відвідин МЗС Угорщини про те, що Українська держава не причетна до «чорного списку» «Миротворця» і до петиції, оприлюдненій на сайті Верховної Ради України.

«Мовний закон України робить неможливим використання угорської мови та мови решти національних меншин у сфері державного управління, ЗМІ і культурі. Цей та інші кроки (оприлюднення «чорного списку» на сайті «Миротворець» із розміщенням особистих даних імен близько 300 закарпатських угорців, що нібито мають подвійне громадянство і водночас є працівниками державних органів України або органів місцевого самоврядування, а також петиція з вимогою депортації осіб із українсько-угорським громадянством, – ред.) ідуть урозріз із основоположними правами і нормами міжнародного права. Україна постійно порушує його та свої міжнародні обов’язки. Тому ми і надалі будемо виступати проти прискорення євроінтеграційної співпраці України на всіх міжнародних форумах і в кожному окремому випадку станемо на захист членів угорської етнічної громади на Закарпатті», – сказав Сійярто.

Водночас у прес-релізі урядового сайту наводять слова міністра про те, що він вважає брехнею непричетність української влади до «чорного списку» «Миротворця».

За словами Сійярто, на сайт «Миротворця» потрапили особисті дані кількасот закарпатських угорців, які недоступні у публічних джерелах і можуть знаходитися тільки в урядовій базі даних чи спецслужб. Минулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешта вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата. Перед тим, 26 вересня, Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни.

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У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

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