Угорщина змінить суперечливу назву посади уповноваженого щодо Закарпаття – Клімкін

Угорщина погодилася змінити назву свого нового уповноваженого щодо українського Закарпаття, яка викликала дипломатичний скандал, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомив він після зустрічі в Люксембурзі з колегою з Угорщини Петером Сійярто, про це досягнено остаточної домовленості.

Крім того, обидва міністри домовилися про проведення консульських консультацій після іншого дипломатичного скандалу, через видачу на Закарпатті паспортів громадян Угорщини, сказав Клімкін.

Міністри мають знову зустрітися наступного тижня під час міжнародного безпекового форуму у Варшаві.

«І, звичайно, говорили про всі наші інші «улюблені» теми», – додав Клімкін у твітері.

Голова угорської дипломатії і його колега з України взяли участь у зустрічі міністрів закордонних справ у рамках програми «Східного партнерства» ЄС.

Позаминулого тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешта вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата. Перед тим, 26 вересня, Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові, або він буде висланий із країни.

У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, як в одному з консульств Угорщини на Закаопатті масово видають угорські паспорти українським громадянам, а також інструктують приховувати цей факт від української влади, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

Крім того, ще один дипломатичний скандал викликало призначення Угорщиною урядового уповноваженого з питань розвитку Закарпаття, відповідального також за програму розвитку угорськомовних дитячих садків у Карпатському басейні (в українській термінології – басейні річок Тиси і Дунаю – ред.). У Києві зажадали пояснень від угорської сторони, бо до сфери компетенції цього уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

Угорщина вже було погодилася раніше змінити назву посади на більш нейтральну (раніше цей же посадовець був урядовим комісаром, відповідальним за співпрацю між прикордонним регіоном Угорщини Саболч-Сатмар-Береґ і Закарпатською областю України), але потім відступила від тієї обіцянки.

Ці суперечки додалися до інших – навколо українського закону про освіту і законопроекту про державну мову, які, на думку Будапешта, обмежать права угорської меншини в Україні.

Через ці суперечності Угорщина, зокрема, блокує розвиток відносин між Україною і НАТО.