Прокуратура повідомила, чим відповіла на плакати «проти сепаратистів» на Закарпатті

Прокуратура Закарпатської області повідомила, чим відповіла на плакати, що з’явилися в області, нібито «проти сепаратистів» із Товариства угорської культури Закарпаття.

За фактом умисного розпалювання національної ворожнечі на Закарпатті поліція області розпочала кримінальне провадження, повідомили у прес-службі прокуратури.

«Наразі встановлено, що в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року невідомі особи розмістили плакати провокаційного змісту на території декількох сіл Закарпатської області. Встановлюються особи, причетні до вчинення даного злочину. Подальше досудове розслідування триває», – мовиться в повідомленні у фейсбуці.

Попереднього дня, 20 жовтня, в кількох місцях у Закарпатській області виявили плакати з закликом «Зупинимо сепаратистів» (sic!) і фотографіями трьох провідних діячів громадської організації «Товариство угорської культури Закарпаття», відомої також за українським скороченням ТУКЗ чи угорським КМКС (KMKSZ); це саме товариство існує також у вигляді політичної партії «КМКС – Партія угорців України».

Місцеве видання Mukachevo.net назвало ці рекламні плакати «скандальними». За даними видання, в Закарпатській обласній державній адміністрації зауважили, що рекламу поклеїли на щити самовільно вночі, і тепер правоохоронці встановлюють осіб, які могли и бути причетні до цього. Також там припустили, що за цією провокацією можуть стояти російські спецслужби.

Із заявою про те, що «антиугорські борди на Закарпатті – це провокація російських спецслужб», виступив і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. «Розклеєні в ніч на суботу в кількох районах Закарпаття борди із зображеннями діячів політичної партії «ТУКЗ» (Товариство угорської культури Закарпаття) та антиугорськими написами Закарпатська облдержадміністрація розцінює як примітивну провокацію російських спецслужб», – написав він на своєму особистому сайті.

«Методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова примітивна спецоперація ФСБ (Федеральної служби безпеки Росії – ред.), яка вже кілька років намагається розсварити на Закарпатті українців і угорців. У квітні минулого року на адміністративній межі Виноградівського й Берегівського районів так само вночі були встановлені стели з провокаційними написами угорською мовою. До речі, ті написи були зроблені з помилками, як і теперішні, скальковані з російської мови («Зупинимо сепаратистів» замість «Зупинімо сепаратистів»). У лютому цього року в Ужгороді двічі підпалювали офіс ТУКЗ. Ці злочини розкриті, встановлено, що за ними стоять російські спецслужби. Робимо все, щоб розкрити й теперішню провокацію. Уже доведено, що такі примітивні речі на Закарпатті не працюють, на них не ведуться ні українці, ні угорці», – заявив Москаль.

Тим часом, як пише Mukachevo.net, «миттєво засудили розміщення цієї реклами і в угорських організаціях Закарпаття, зауваживши, що це продовження антиугорської кампанії в Україні». У заяві ТУКЗ із приводу цих плакатів їх прямо назвали «антиугорськими».

Відреагував на плакати і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть», – написав він 21 жовтня у твітері.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через цілу низку подій. Серед них, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську (Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом), а також поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади (це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн).

Також відбулося й кілька дрібніших провокацій, зокрема, згадані Москалем два підпали будівлі ТУКЗ; тоді, як з’ясувалося, один із них вчинили громадяни Польщі, члени праворадикальної прокремлівської організації «Фаланга», другий – громадяни України, але організатором був співробітник «міністерства держбезпеки» Придністров’я, непідконтрольного урядові сепаратистського проросійського регіону в Молдові. Як заявляв тоді Геннадій Москаль, «ні в кого немає ніяких сумнівів», що за обома підпалами стоїть ФСБ Росії.