Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист угорської нацменшини

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрівся з українським колегою Павлом Клімкіним у столиці Польщі Варшаві на полях міжнародного форуму з політики безпеки. Він повідомив угорській національній агенції МТІ, що угорська сторона запропонувала Україні укласти домовленість щодо захисту угорської нацменшини. Угорський очільник визнав, що настав час зміцнювати довіру між двома державами.

Згідно з угорською пропозицією, уряди двох країн повинні утримуватися від політики, що веде до асиміляції певної етнічної громади і може призвести до зміни національного складу меншини. Будапешт також хотів би закріпити в цьому документі пункт про вільне використання угорцями Закарпаття рідної мови та вільне віросповідання, рідної для них культури, освіти та адміністрування.

Наразі українська сторона пообіцяла Сійярто вивчити ці пропозиції. Очікується, що обидва міністри детально обговорять запропонований угорцями проект під час наступної зустрічі у Мілані 7 грудня.

Петер Сійярто, зі свого боку, оцінює як позитив ініціативу української влади розпочати розслідування нещодавнього інциденту з розклеюванням плакатів у кількох населених пунктах Закарпаття, на яких троє представників угорської меншини подавалися як сепаратисти. В Україні ці плакати розцінюють як провокацію російських спецслужб.

Також угорський міністр підтвердив, що сторони дійшли згоди у питанні призначення українським урядом представника з питань транскордонної співпраці. Оскільки Угорщина зацікавлена у безперешкодній дії економічної програми (програма Еґана, - ред.) на Закарпатті, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр повинен якнайшвидше зустрітися з новопризначеним українським представником, вважає Сійярто.

За словами очільника МЗС Угорщини, Павло Клімкін отримав запевнення від нього про те, що «у дусі відновлення довіри» між двома країнами Будапешт готовий активувати кредитну лінію на суму у 50 мільйонів доларів США для фінансування автодоріг на Закарпатті.

Угорщина також готова і надалі оздоровлювати на курорті озера Веленце великі групи дітей із сімей, які постраждали у війні на сході України, продовжив Сійярто. Він поінформував Павла Клімкіна про бажання свого уряду щороку надавати сотні студентам з України державні стипендії для навчання в університетах Угорщини.

Сійярто підкреслив, що «Угорщина зацікавлена у якнайшвидшому вирішенні виниклого конфлікту» в інтересах усіх як в Україні та Угорщині, так і закарпатських угорців.