Російські спецслужби причетні до проблем України з Угорщиною і Польщею – Марчук

Російські спецслужби причетні до проблем України з Угорщиною і Польщею, заявив представник України в підгрупі з питань безпеки у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук.

«Я, наприклад, ні на секунду не сумніваюся, що наші проблеми з Угорщиною, вони виникли не тому, що це наші проблеми з Угорщиною, у нас взагалі немає проблем, а тому що просто добряче попрацювала відповідна служба РФ», – сказав Марчук під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що потрібно знати для успішного руху вперед».

Він додав, що вважає, що проблеми, які виникали в України і Польщі також є результатом відповідних зусиль Росії.

Під час конференції Марчук наголосив, що інколи дії розвідки іншої країни можуть завдати державі ще більшої шкоди, аніж пряма військова агресія проти неї.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом. Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

У жовтні 2016 року польський Сейм й українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті й солідарності, яка мала б покласти край історичним непорозумінням. ​Попри це, історичне питання залишається джерелом конфліктних ситуацій. Влітку минулого року міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що звеличення Степана Бандери завадить євроінтеграції України.

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