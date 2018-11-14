Новий посол Угорщини почав працювати в Україні

Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто вручив копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ України Василю Боднару.

«Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó). Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин. Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності», – написав Боднар у Twitter.

На початку листопада завершив дипмісію в Києві Ерно Кешкень, попередній посол Угорщини.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

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