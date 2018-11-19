Заяви і дії угорської сторони нагадують стиль Кремля – МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявляє, що дії і заяви угорської сторони останнім часом нагадують стиль Кремля.

Він наголосив, що угорського посла в Києві Іштвана Ійдярто запрошували в МЗС у зв'язку із заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Заява заступника міністра з'явилася після того, як угорська сторона заявила, що посла 16 листопада не викликали в український МЗС, а зустріч ініціювала Угорщина.

«Посла Угорщини було запрошено до МЗС України директором профільного департаменту для демаршу щодо деструктивних заяв угорського прем'єра Орбана. Те, що посол попередньо сам просився на зустріч не впливає ні на зміст, ні на форму демаршу. Послу Угорщини було висловлено рішучий протест у зв'язку із заявами Орбана, наголошено на неприпустимості втручання у внутрішні справи України, зокрема у триваючий виборчий процес», – написав Боднар у Facebook 19 листопада.

«Дуже шкода, що свою роботу в Україні новий угорський посол (а також його колеги в Будапешті) розпочинає методами кремлівської пропаганди», – додав дипломат.

16 листопада у МЗС України повідомили, що до нього викликали новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Жолта Шем’єна щодо України.

Зокрема, Орбан стверджував, що для України не існує ніяких осяжних термінів вступу до євроатлантичних структур, що в Будапешті зараз не бачать ніяких шансів досягти домовленості з чинним керівництвом України з конфліктних питань чи що нині керівництво України веде «антиугорський курс».

Зі схожими заявами вступив і Шем’єн. Він, зокрема, заявляв, що нині закарпатські угорці, в порушенні прав яких Будапешт звинувачує Київ, не мають вибору, крім, зціпивши зуби, терпіти і сподіватися, що вибори в Україні принесуть якусь зміну. Він також підтвердив, що Угорщина буде вживати всіх дипломатичних заходів, щоб не допустити зближення України з НАТО і ЄС, доки позиція Києва не зміниться.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

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