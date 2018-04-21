Вплив Москви на Будапешт зростає і це загроза не лише для Києва – заступник глави МЗС України

Відносини України з Польщею обтяжені, але не зіпсовані. Про це заявив Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Коментуючи закиди Варшави щодо блокування ексгумації останків поляків на території України, він згадав про руйнацію українських пам’ятників на території Польщі. Як зазначив Боднар, єдиним політичним методом стримування руйнації була заява про можливість заборони ексгумації. Свою роль заява відіграла і зараз між державами можливий компроміс. Підґрунтя – Київ не диктує сусіду, кого з історичних діячів ушановувати, не варто це робити й Варшаві. Оцінюючи стосунки України та Угорщини, Боднар зауважив: вплив Москви на Будапешт зростає. Не міняється агресивна риторика Угорщини щодо українського закону «Про освіту». Водночас громадянам України, угорцям на Закарпатті роздали (за різними оцінками) понад 100 тисяч угорських паспортів. Як наголосив Боднар, Київ прагне порозуміння, але, наприклад, автономії для угорців на Закарпатті не буде.