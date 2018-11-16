В МЗС прокоментували «антиукраїнські висловлювання керівництва Угорщини»

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували останні висловлювання керівництва Угорщини, які в Києві назвали антиукраїнськими.

Як повідомили в міністерстві, до нього викликали новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Жолта Шем’єна щодо України.

«Угорському дипломатові було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих головами двох зовнішньополітичних відомств у жовтні цього року щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною», – мовиться в заяві.

15 листопада Віктор Орбан і Жолт Шем’єн у своїх виступах на форумі закордонних угорців у Будапешті проголосили низку заяв, які в Києві сприйняли як антиукраїнські.

Зокрема, Орбан стверджував, що для України не існує ніяких осяжних термінів вступу до євроатлантичних структур, що в Будапешті зараз не бачать ніяких шансів досягти домовленості з чинним керівництвом України з конфліктних питань чи що нині керівництво України веде «антиугорський курс».

Зі схожими заявами вступив і Шем’єн. Він, зокрема, заявляв, що нині закарпатські угорці, в порушенні прав яких Будапешт звинувачує Київ, не мають вибору, крім, зціпивши зуби, терпіти і сподіватися, що вибори в Україні принесуть якусь зміну. Він також підтвердив, що Угорщина буде вживати всіх дипломатичних заходів, щоб не допустити зближення України з НАТО і ЄС, доки позиція Києва не зміниться.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

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