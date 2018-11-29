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29 Листопад 2018, Київ 22:16
Новини | Політика

Керченська криза: країни Вишеградської четвірки підтримали Україну

Зліва направо: голови МЗС Петер Сійярто (Угорщина), Томаш Петршічек (Чехія), Мирослав Лайчак (Словаччина), Яцек Чапутовіч (Польща)

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Міністри закордонних справ країн-членів Вишеградської «четвірки» – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини, обговорюючи сьогодні ситуацію навколо Керченської кризи, висловили підтримку Україні, її суверенітету і територіальній цілісності.

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Як повідомляє міністерство закордонних справ Словаччини, в контексті обговорення проблеми «лунала сильна підтримка всіх чотирьох міністрів країн «четвірки» територіальної цілісності України в суперечці з Росією, в дусі ухвалених спільних заяв ЄС і НАТО».

На зустрічі Вишеградської четвірки, яка відбулась у Братиславі, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, його візаві зі Словаччини Мірослав Лайчак, з Угорщини – Петер Сійярто і з Чехії – Томаш Петршічек також обговорили питання, які стосуються підготовки саміту Вишеградської четвірки і «Східного партнерства».

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Саміт має відбутись весною наступного року з нагоди 10-ліття започаткування програми «Східного партнерства». Зокрема, йшлося про потребу активізувати і зміцнити співпрацю з країнами «Східного партнерства».

Політика «Східного партнерства» ставить за мету зміцнення співпраці із сусідніми країнами Євросоюзу, в тому числі й з Україною. «Східне партнерство» було започатковане на засіданні Європейського союзу в Празі у травні 2009 року.

Керченська криза: дії України, Росії та реакція світу
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Керченська криза: дії України, Росії та реакція світу

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