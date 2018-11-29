Денісова вимагає в омбудсмена Росії уточнити, де перебувають українські моряки

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до російської омбудсмена Тетяни Москалькової у зв’язку з інформацією про вивезення українських військових моряків з анексованого Криму до Москви.

«У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених звернулася до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни», – написала Денісова на своїй Facebook-сторінці, оприлюднивши текст звернення.

Тетяна Москалькова наразі не оприлюднила офіційної відповіді на цей запит.

29 листопада заступник заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на свої джерела заявив, що військовополонені моряки ВМС України, яких захопили прикордонники ФСБ Росії, досі перебувають в анексованому Криму.

Раніше 29 листопада кримськотатарський активіст Наріман Джелял із посиланням на адвокатів українських полонених моряків повідомив, що їх вивозять із Криму до Москви.

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Натомість російський адвокат Микола Полозов, який має намір захищати капітана малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Дениса Гриценка, сказав проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що поки не може підтвердити інформацію про вивіз українських моряків з анексованого півострова.

Раніше підконтрольний Москві Кримський районний суд Сімферополя заарештував 21 українського моряка до 25 січня 2019 року. Ще трьох моряків, які перебувають у лікарні в Керчі, заарештував Керченський міський суд на той же термін.

Українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.