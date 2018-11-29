Полонених українських моряків вивозять з Криму

Захоплених в Чорному морі і заарештованих в підконтрольним Росії судом у Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив кримськотатарський активіст Нарsман Джелял з посиланням на адвокатів.

Інформацію підтвердили адвокати Джеміль Темишев і Еміне Авамілєва.

Повідомляється, що моряків вивозять імовірно в СІЗО Лефортово.

Як розповів Крим.Реалії Джелял, поранених моряків, які перебували в Керчі, 29 листопада вивезли до Сімферополя.

Російське інформагентство ТАСС повідомляє, що трьох поранених українських військових, які перебували в керченської міськлікарні, виписали 29 листопада.

Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.