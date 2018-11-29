Меркель закликає Росію не блокувати доступ до українських портів

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Росію не блокувати доступ суден до українських портів в Азовському морі.

Виступаючи 29 листопада в Берліні на німецько-українському форумі, канцлер заявила, що на переговорах з російським президентом Володимиром Путіним, які пройдуть під час саміту «Групи 20» в Аргентині в найближчі дні, підніме питання про ситуацію в Керченській протоці й Азовському морі – після захоплення Росією трьох військових кораблів України та їх екіпажу.

Меркель закликала до звільнення моряків і кораблів.

Канцлер також наголосила на важливості обмежувальних заходів, запроваджених країнами ЄС проти Росії. За її словами, санкції запровадили не заради санкцій, а з метою наголосити на неприпустимості порушення міжнародного права. Канцлер нагадала, що Росія порушує його по відношенню не тільки до України, але і до інших своїх сусідів. «Ми, німці, не можемо заплющувати на це очі», – сказала Меркель.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що після захоплення українських кораблів у Керченській протоці 25 листопада Росія блокує доступ в Азовське море. За його словами, порти Маріуполь і Бердянськ опинилися фактично в російській морській блокаді. У Москві це заперечують.

Президент США Дональд Трамп напередодні висловився за те, щоб Німеччина і конкретно канцлер Меркель, а також Франція взяли участь у розв’язанні кризи. Трамп раніше розкритикував дії Росії, сказавши, що йому «не подобається ця агресія».

29 листопада командувач Військово-морських сил, адмірал Ігор Воронченко заявив, що Україна проситиме закрити протоку Босфор для російських суден.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше не виключив, що може виступити посередником у ситуації, яка склалася через інцидент у Керченській протоці.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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