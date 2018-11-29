Росія заблокувала українські порти на Азовському морі – Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що станом на вечір 28 листопада українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден.

Як написав Омелян у Facebook, через дії Росії заблоковані 35 суден.

«За оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море перебувають 18 суден: чотири прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти три судна, з порту Маріуполя – шість. Ще вісім суден стоять біля причалів в портах», – заявив міністр.

За його даними, рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

«Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону. Мета очевидна – блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря і поступове витіснення України з наших законних територій, що закріплені нормами міжнародного права», – додав Омелян.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.