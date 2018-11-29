«Він мріяв стати корисною людиною»: що розповідають про полоненого матроса з Луганщини в його школі

Слова полоненому матросу – від вчительки. Радіо Донбасс.Реалії зв’язалося з директором Сватівської школи номер 2, де навчався Євген Семидоцький, член екіпажу рейдового буксиру «Яни Капу». Ми вже розповідали вам про моряка з Луганської області: Євген народився в селищі Троїцьке, а коли йому виповнилося 7 років, із батьками переїхав в Сватове, де до дев’ятого класу навчався в школі №2. Директор школи Любов Драгун розповіла про учня і переказала йому слова підтримки.

– Що ви пам’ятаєте про Євгена Семидоцького?

– Я його дуже добре пам’ятаю. Він навчався у нас з першого класу. У 2005 році вступив до школи. І закінчив в нас 9 класів. Його досягнення у навчанні були на достатньому рівні. Він був спортсменом. Захоплювався спортивними іграми, був учасником різних спартакіад.

За характером – добра, спокійна, врівноважена людина. Ми пишаємося ним

За характером – добра, спокійна, врівноважена людина. Знаєте, були в нього гарні риси характеру – чесність та порядність. Я знаю, що в будь-яких ситуаціях він залишиться вірним собі. Знаю його батьків. Це добропорядна родина. І зараз його родичі ходять у нашу школу. Я знаю, що він мріяв стати… знаєте, як у 9-х класах пишемо твори, і як він писав, мріяв стати корисною людиною. І думаю, що він невипадково пішов служити на флот. Ну от така він людина. Можливо, це було його покликання. У будь-якій ситуації він не підведе. Ми пишаємося ним.

​– Які слова підтримки ви б йому переказали?

– Ми дуже його підтримуємо. Віримо в нього! Знаємо, що він не схибить з вірного шляху. Він буде вірним сином нашої держави. Хочеться, щоб у хлопця склалася доля. Знаєте, вся школа хвилюється за нього. Підтримуємо його. Віримо в те, що в нього все складеться добре.

«Яни Капу» – той самий буксир, який зазнав тарану російським прикордонним кораблем.

Всього в полоні в окупованому Росією Криму – 24 українських військовослужбовці.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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