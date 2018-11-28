Порошенко назвав «прямим актом агресії» напад російських прикордонників на українські кораблі

Президент України Петро Порошенко назвав «прямим актом агресії» інцидент у Керченській протоці. Про це він говорив у інтерв’ю телеканалу СNN.

«Відповідно до міжнародного права – це прямий акт агресії, який повністю підпадає під резолюцію ООН», – зазначив президент та уточнив, що цей напад відбувся «в нейтральних міжнародних водах Чорного моря».

Порошенко додав, що необхідна відповідна міжнародна реакція, «тому що завтра будь-яке міжнародне судно може бути піддано нападу».

В інтерв’ю Порошенко розповів про обставини та деталі інциденту.

«Це вперше, коли Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) вже просто не приховує більше, що це був його наказ застосувати збройні сили та відкрито розстріляти українських військових на наших кораблях», – наголосив президент.

Глава держави також наголосив, що Україна має двосторонню угоду з Росією про вільне судноплавство в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці. «Відповідно до цієї угоди, ми маємо абсолютну свободу пересування через Керченську протоку і в Азовському морі, без будь-яких обмежень», – сказав Порошенко та додав, що затримувати чи блокувати українські судна є абсолютно протизаконно відповідно до міжнародного права щодо вільної навігації.

Порошенко також подякував керівництву НАТО, Європейського союзу, США, інших країн-партнерів за солідарність з Україною в умовах акту прямої агресії з боку Росії.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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