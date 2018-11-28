Закон щодо воєнного стану направили на підпис президентові

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 28 листопада підписав ухвалений парламентом закон щодо затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні».

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, тепер документ направлений на підпис президентові Петрові Порошенку.

Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, воєнний стан в десяти областях України запроваджується з 26 листопада, повідомили напередодні в Раді національної безпеки й оборони.

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Спершу РНБО пропонувала президенту України Петру Порошенку запровадити воєнний стан на два місяці по всій Україні. Але згодом, під час обговорення відповідного закону, президент погодився обмежити воєнний стан одним місяцем і десятьма східними і південними областям.

Рішення ухвалили після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».