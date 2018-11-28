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28 Листопад 2018, Київ 11:36
Новини | Політика

«Урядовий кур’єр» опублікував один з указів про введення воєнного стану

Указ набуває чинності з дня публікації

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У номері «Урядового кур’єра» від 28 листопада опубліковано указ президента України Петра Порошенка про скорочення терміну дії воєнного стану до 30 днів.

Указом затверджено зміни до попереднього рішення РНБО, який передбачав 60-денний воєнний стан.

У новій редакції вказано що воєнний стан введений від 14:00 26 листопада і буде діяти до 14:00 26 грудня 2018 року.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро Порошенко спочатку підтримував пропозицію запровадження воєнного стану на 60 днів
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Згідно зі схваленими Радою змінами, воєнний стан запроваджено у десяти областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

27 листопада видання «Урядовий кур’єр» опублікувало не той указ, який підтримали депутати в Раді.

Що в Краматорську думають про воєнний стан – опитування
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Що в Краматорську думають про воєнний стан – опитування

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