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28 Листопад 2018, Київ 01:51
Новини | Політика

Президент пообіцяв зробити «все можливе» для виборів в об’єднаних громадах

На 23 грудня призначені вибори в низці об’єднаних територіальних громад

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Президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити «все можливе» для проведення запланованих на грудень виборів в об’єднаних територіальних громадах, незважаючи на воєнний стан у 10 областях.

«Я зроблю все від мене залежне, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради України підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які будуть мати обмежений термін дії до кінця поточного року, які б дозволили провести вибори в об’єднаних територіальних громадах», – сказав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Президент України Петро Порошенко на військовому полігоні, 21 листопада 2018 року
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Центральна виборча комісія постановами від 12 жовтня 2018 року призначила на 23 грудня 2018 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткові вибори депутатів сільських та селищних рад.

26 листопада після нападу російських військових на українські кораблі у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у 10 областях України.

Згідно із законом про правовий режим воєнного стану, вибори в такий період заборонені.

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