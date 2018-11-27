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28 Листопад 2018, Київ 00:09
Новини | Політика

Експерти та «Урядовий кур’єр» пояснили, чому не опублікували підтриманий Радою указ Порошенка

Президент України Петро Порошенко спочатку підтримував пропозицію запровадження воєнного стану на 60 днів

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Експерти та газета «Урядовий кур’єр» пояснили, чому 27 листопада видання опублікувало указ, у якому йдеться про воєнний стан тривалістю в 60 днів, а не 30, як було ухвалено в Раді.

У роз’ясненні, розміщеному на сайті «Урядового кур’єру», йдеться про те, що опублікований указ президента №390 вводить у дію рішення РНБО від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні». Саме у ньому і йшлося про пропозицію запровадити воєнний стан строком на 60 днів.

Натомість указом №392 президент ввів у дію рішення РНБО від 26 листопада 2018 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні». Відповідно до нього було «уточнено пропозицію президенту щодо скорочення строку, на який вводиться воєнний стан в Україні, до 30 діб» – на ньому базувався законопроект Порошенка, за який проголосували 276 депутатів Ради на засіданні 26 листопада.

Юрист ГО «ІРРП» Олександр Волошин пояснює публікацію указу №390 процедурою: «Урядовий кур'єр» – по суті виконавці, вони мають обов'язково друкувати всі нормативно-правові акти, у тому числі укази президента. Якщо президент його підписав, він має юридичний статус і його потрібно надрукувати».

«Але це не означає, що цей указ має силу того, що вводить воєнний стан. Бо процедура передбачає, що спочатку РНБО пропонує президенту запровадити воєнний стан», – пояснює експерт.

За його словами, потім президент на підставі цього рішення ухвалює указ, яким по суті затверджує рішення РНБО.

«І, оскільки в нас парламентсько-президентська республіка, обов'язковим є затвердження Верховною Радою, окремим законом. І воєнний стан вводиться лише тоді, коли ВРУ своїм законом по суті затвердить указ президента», – додав Волошин.

У коментарі «Громадському радіо» перший заступник головного редактора «Урядового кур’єру» Леонід Самсоненко зазначив, що сам закон про введення воєнного стану опублікують у завтрашньому номері видання.

27 листопада видання «Урядовий кур’єр» опублікувало не той указ, який підтримали депутати в Раді.

За законопроектом, який було ухвалено в парламенті, воєнний стан запровадили на 30 днів в десяти областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

Воєнний стан планували запровадити з 9:00 28 листопада – таку дату назвав у своїй заяві президент України Петро Порошенко.

Утім, згодом у РНБО уточнили, що згідно з ухваленим Верховною Радою законом воєнний стан в десяти областях України введений від 14:00 26 листопада і буде діяти до 14:00 26 грудня 2018 року.

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