В ЄС «покладаються» на слова Порошенка, що воєнний стан «без потреби не обмежуватиме» прав

ЄС ретельно вивчить положення закону про впровадження в Україні воєнного стану і покладається на запевнення президента Петра Порошенка, що він не обмежить засадничих прав людей, заявила речниця Європейської дипломатичної служби Майя Каціянчич.

«Ми взяли до уваги рішення про впровадження воєнного стану, яке стало наслідком ескалації, яку ми бачили в Азовському морі, включно із затримкою й обстрілом українських суден», – заявила представниця зовнішньополітичної служби Європейського союзу.

Коціянчич додала, що ЄС отримав від президента Порошенка пояснення, що впровадження воєнного стану не нашкодить основним людським свободам.

«Ми ретельно проаналізуємо цей закон, коли він буде опублікований. Щодо фундаментальних свобод ми зрозуміли від президента Порошенка, що це без потреби не обмежуватиме цих людських прав», – зазначила речниця дипломатичного корпусу ЄС, нагадавши, що співдружність очікує від Росії забезпечення вільного й безперешкодного руху через Керченську протоку, і що затримані українські кораблі будуть звільнені.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Свій осуд із приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.