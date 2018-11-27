«Урядовий кур’єр» помилково опублікував указ про воєнний стан без ухвалених Радою змін

Видання «Урядовий кур’єр» 27 листопада помилково опублікувало указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження воєнного стану без змін, які напередодні, за пропозицією президента Петра Порошенка, ухвалила Верховна Рада.

Зокрема, у опублікованому указі термін дії воєнного стану вказаний 60 днів, тоді як у затвердженому парламентом варіанті – 30 днів.

Також у документі немає уточнення, що воєнний стан вводиться тільки на території десяти областей.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що документ було надруковано помилково.

«Відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Даний указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднено закон і відповідний Указ», – написала віце-прем’єр у Facebook.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.