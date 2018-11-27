Потрібно зупинити Путіна, щоб він не пішов далі – у Європарламенті закликають до нових санкцій

Брюссель – В Європейському союзі повинні зібрати всі дипломатичні й політичні сили та засоби, щоб зупинити Росію від подальшої агресії. Європейці також мають зобов’язання перед українцями, бо, попри те, що йдеться про підрив суверенності сусідньої зі співдружністю України, мова йде ще й про державу, що є асоціативним партнером, перед яким ЄС теж має свої зобов’язання. Санкції повинні посилюватися, принаймні, щодо винних у морській агресії. Такі заяви лунають у стінах Європейського парламенту, де напад Росії на корабельну групу українського флоту наразі є найобговорюванішою темою.

Якщо ми, європейці погодимося з тим, що Росія вчинила в Керченській протоці, то незабаром, коли популярність президента Володимира Путіна в його країні знову спадатиме, він вдасться до нової відкритої агресії, на кшталт нинішньої, щоб підняти свій рейтинг. Таке застереження зробила латвійський євродепутат Сандра Калнієте.

В Україні йде війна, на її флот вчинено відкриту агресію, триває потужна мілітаризація Чорноморського регіону

«В Україні йде війна, на її флот вчинено відкриту агресію, триває потужна мілітаризація Чорноморського регіону. Ми повинні зібрати всі наші дипломатичні й політичні сили й засоби, аби негайно зупинити Росію», – закликала Калнієте, вимагаючи від ЄС щонайменше, накласти санкції на командування російського флоту, яке було задіяне для агресії в Азові.

Якщо «московська експансія триває, то слід знайти потужніші способи тиску з боку ЄС, каже британський парламентар Чарльз Теннок.

Якщо Росія спробує незаконно анексувати й Азовське море.., то слід заборонити використання в тій країні системи SWIFT

«Якщо Росія спробує незаконно анексувати й Азовське море та морський порт Маріуполя, то слід заборонити використання в тій країні банківської системи SWIFT і знайти нові можливості, якими ми можемо натиснути на Москву якщо її експансія та агресія триватиме», – заявив британський євродепутат.

Росаті: слід накласти економічні санкції й остаточно зупинити «Північний потік»-2

Співробітництво ЄС із Росією в сфері енергетики, зокрема, реалізацію газогону «Північний потік»-2 слід припинити, закликає польський євродепутат Даріуш Росаті.

Була здійснена агресія щодо нашого сусіда, який до того ж є нашим асоціативним партнером

«Була здійснена агресія щодо нашого сусіда, який до того ж є нашим асоціативним партнером, тож ми в ЄС повинні усвідомити: ми теж маємо свою відповідальність у цій ситуації. Санкції повинні бути розширені, зокрема, щодо тих, хто давав команду в цій агресії та порушенні в Азовському морі. Ми повинні закликати до економічних санкцій, зокрема, остаточно припинити проект «Північний потік»-2. Слід домогтися, щоб президент Путін дорого за це поплатився», – заявляє Росаті, додаючи, що інакше, господар Кремля, з огляду на бездіяльність ЄС, буде заохочений йти далі.

Характерно, що на тлі обговорень у Європейському парламенті недільного акту агресії Росії проти України, з президентом цієї євроустанови Антоніо Таяні вперше зустрівся голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Під час зустрічі з Таяні, повідомив спікер українського парламенту у своєму мікроблозі Twitter, було передане звернення Верховної Ради до євродепутатів у зв’язку з російським актом агресії.

Воєнний стан – крок у відповідь на відкриту агресію Росії проти ЗСУ –​ Точицький

На думку польського євродепутата Даріуша Росаті, впровадження воєнного стану в Україні – необхідність, продиктована потребою гарантувати безпеку країни та її людей.

Тим часом, в ЄС запевняють, що ретельно вивчать положення закону про впровадження в Україні воєнного стану, та покладаються на запевнення президента Порошенка, що він не обмежить засадничих прав людей.

«Ми взяли до уваги рішення про впровадження воєнного стану, яке стало наслідком ескалації, яку ми бачили в Азовському морі, включно із затримкою та обстрілом українських суден», – заявила представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Каціянчич.

Коціянчич додає, що ЄС отримав від президента Петра Порошенка пояснення, що впровадження воєнного стану не нашкодить основним людським свободам.

«Ми ретельно проаналізуємо цей закон, коли він буде опублікований. Щодо фундаментальних свобод ми зрозуміли від президента Порошенка, що це без потреби не обмежуватиме цих людських прав», – зазначила речниця Європейської дипломатичної служби, нагадавши, що співдружність очікує від Росії забезпечення вільного та безперешкодного руху через Керченську протоку, та що затримані човни будуть нею звільнені.

Закон про впровадження воєнного стану, що був ухвалений, як наслідок відкритої атаки Росії проти Збройних сил України, цілком законний і націлений на готовність відбити подальшу агресію, пояснив у Європейському парламенті голова Місії України при ЄС Микола Точицький.

«Це вимушений крок у відповідь на першу відкриту агресію Росії проти ЗСУ. Закон про впровадження воєнного стану ухвалений відповідно до чинного законодавства і покриває чітко визначені території, які межують із кордоном агресора. Закон абсолютно не впливає на початок і проведення виборчої кампанії. Цей крок не спрямований проти когось, мова не йде про оголошення війни. Масової мобілізації, як такої, не буде, а банки й фінансові установи працюватимуть у звичному режимі», – повідомив посол Радіо Свобода, коментуючи свій виступ на заході комітету закордонних справ Європейського парламенту, присвяченому 5-й річниці Революції гідності.

Точицький: чутки про конфіскації транспорту та інше – цілком безпідставні

«Йдеться про те, що українські Збройні сили мають бути готовими відбити відкриту агресію, захистити державний кордон та народ. Президент, Рада нацбезпеки мають чітку інформацію, що це може відбутися», – додав посол.

Тим часом, оголошення про військовий стан в Україні європейські оглядачі розуміють по-різному. Здебільшого, експерти говорять про суто символічний жест, що не можна трактувати, оголошенням війни Росії з боку України. Ціль, усвідомлюють європейці, полягає виключно в обороні держави перед непередбачуваністю й провокаційною політикою гібридної агресії з боку росіян.

Європейські аналітики переконані, що нинішній сплеск напруження на морі стався саме через російський міст, що з’єднав Росію та український Крим.

«Ми маємо брати до уваги, з одного боку, причини загальні та, з іншого – причини безпосередні. Загальні – російська агресія, незаконна анексія української території. А безпосередня причина – міст, який прискорив ізоляцію українських портів, зокрема, в Маріуполі. Це дуже послабило цілий сектор української економіки та, з іншого боку, частину військово-морського флоту України. Те, що сталося в Азові – агресивна відповідь Росії на спроби українців, повернути хоч якусь активність у цей регіон та в цю частину економіки», – пояснює Радіо Свобода Оде Мерлен, професор Брюссельського вільного університету та експерт з питань Росії та Східної Європи.

В Європейському союзі усвідомлюють, що Керченська протока є стратегічним місцем для України, адже через неї здійснюється прохід із Азовського до Чорного моря і навпаки. В численних коментарях місцевих європейських ЗМІ чуємо, що «Крим – це українська територія, анексована Москвою, після якої Росія тепер вже заявляє про контроль всієї акваторії».

Реакція має бути, включно із санкціями

Водночас, нині не виключаються й нові санкції проти Росії з боку ЄС, заявляє посол України при ЄС Микола Точицький.

«Все, що відбувається в Азові, шкодить не лише торгівлі та економіці України. Там арештовувались, перевірялись більше ніж 230 цивільних суден, включно із численними кораблями під європейськими прапорами. Очевидно, що втрати несе і Європейський союз, тож реакція має бути, включно із санкціями», – пояснив Радіо Свобода голова Місії України при ЄС.