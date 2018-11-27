Чільна фракція німецького Бундестагу засудила дії Росії в Керченській протоці – МЗС

Чільна фракція німецького Бундестагу «Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз» (ХДС/ХСС) засудила дії Росії в Керченській протоці, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Він зазначив, що звернення підтримала вся фракція ХДС/ХСС у нижній палаті німецького парламенту, тобто 246 депутатів.

«Фракція ХДС/ХСС в німецькому Бундестазі засуджує військові дії Росії в протоці Азовського моря. Ця протока є важливим морським шляхом та необхідною для постачання українських портів. Якщо російські військові кораблі затримують і захоплюють українські кораблі, то у цьому випадку мова йде про цілеспрямовану провокацію з боку російської влади», – йдеться в оприлюдненій Мельником заяві.

Її автори припускають, що президент Росії Володимир Путін свідомо йде на курс нової ескалації, щоб відволікти увагу «від жалюгідної економічної та соціальної ситуації в далеких регіонах Росії».

У фракції виступають за повернення анексованого Росією півострова Крим під контроль Україні.

«Ми вважаємо це послідовним, що Європейський союз розширив санкції проти Росії після того, як в Криму були проведені незаконні вибори президента, і після того, як між містом Керч на півострові та материковою частиною Росії було побудовано міст, який позначає вхід до Азовського моря», – зазначили у фракції ХДС/ХСС.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.