Державне бюро розслідувань почало роботу, директор говорить про перешкоди

Сьогодні перший день роботи Державного бюро розслідувань (ДБР), нового правоохоронного органу, який має перебрати слідчі функції в прокуратури. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як розповів журналістам директор ДБР Роман Труба, до роботи взялися 300 слідчих, загалом у бюро вже працює 500 осіб, однак не всі посади заповнені, є й інші труднощі.

«Зовнішня конкурсна комісія не надала нам документів і не пояснила, чому знищила результати поліграфу. Тож кандидати звернулися до нас і ми провели повторний поліграф, результати якого врахували у призначенні працівників ДБР», – зазначив Труба.

За словами директора ДБР, повторний поліграф не пройшли четверо з кандидатів. Він також додав, що зовнішня комісія порушує законодавство, відтак запропонував дозволити призначення низки посад внутрішнім комісіям. На уточнююче запитання Радіо Свобода Роман Труба запевнив, що об’єктивність відбору в такому разі не постраждає.

«Працівників усіх органів призначає їхнє керівництво, і лише для ДБР зробили виняток. Ніхто так не зацікавлений у якісній роботі ДБР, як директор його апарат. Я відповідаю за це одноосібно», – підкреслив Труба.

За його словами, через несформовані оперативні та інші підрозділи ДБР залучає підрозділи інших правоохоронних органів, а це недобре, оскільки ці органи теж є підслідності ДБР.

З іншого боку, Труба і виключив можливість проваджень проти президент України Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.