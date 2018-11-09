ГПУ не перевірила належним чином призначення Труби головою ДБР – суд

Генеральна прокуратура не провела належну перевірку призначення Романа Труби головою Державного бюро розслідувань – такого висновку дійшов Окружний адміністративний суд Києва.

8 листопада суд повідомив, що завершив розгляд позову народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Юрія Македона до Генпрокуратури і Міністерства юстиції.

Депутат вимагав визнати, що правоохоронці не провели передбаченої законом перевірки, чи відповідає призначення Романа Труби на посаду директора ДБР закону «Про очищення влади». Суд задовольнив позовні вимоги частково.

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«Судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури України, яка полягає у непроведенні належним чином перевірки, щодо поширення частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади» на Романа Трубу, а також у незверненні до Міністерства юстиції України щодо включення Романа Труби до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», – йдеться в повідомленні.

В листопаді 2017 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна повідомляла, що Мін’юст звертався до Адміністрації президента щодо Труби. Звернення було пов’язане з тим, що він не пройшов люстраційну перевірку.