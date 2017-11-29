Мін’юст звернувся до АП щодо люстраційної перевірки директора ДБР Труби – Задорожна

У Міністерстві юстиції України повідомили, що новопризначений директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба не проходив люстраційну перевірку, через що відомство звернулося до Адміністрації президента України.

«Мін’юст звернувся до Адміністрації президента про проведення люстраційної перевірки щодо новопризначеного директора ДБР Труби Р.М., оскільки він таку перевірку не проходив», – повідомила на сторінці у Facebook директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна.

Вона виклала фотокопію листа в Адміністрацію президента, в якому, зокрема, вказуються аргументи щодо необхідності проведення такої перевірки.

В електронній декларації на сайті НАЗК обраний директором ДБР Роман Труба вказав, що за минулий рік заробив (зарплата) 19,1 тисяч гривень. Він також задекларував дві квартири у Львові, житловий будинок в Городоцькому районі Львівщини, дві земельні ділянки, машину Toyota 2007 року випуску і акції Борщівського сирзаводу та Львівського інструментального заводу.