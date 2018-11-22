Слідчі Держбюро розслідувань почнуть роботу 27 листопада

Слідчі Державного бюро розслідувань складуть присягу та розпочнуть перші кримінальні провадження 27 листопада. Про це повідомили у ДБР.

«На цю дату планується призначення 295 слідчих Державного бюро розслідувань, якщо вони матимуть позитивні висновки за результатами спеціальних перевірок та психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфу», – ідеться у повідомленні.

У центральному апараті та територіальних управліннях бюро сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямками: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.

Одночасно тривають конкурси на 73 посади слідчих, з них: 38 посад у центральному апараті та 35 – в територіальних управліннях.

Усього станом на 27 листопада у Державному бюро розслідувань має бути призначено 520 працівників. Серед них: 177 – у центральному апараті та 343 – в територіальних управліннях.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.