Посольство США видало рекомендації американцям щодо воєнного стану в Україні

Посольство США в Україні дало рекомендації для американців, які планують відвідати Україну в час дії воєнного стану.

Як йдеться на сторінці посольства, мандрівникам із США радять бути готовими до можливих обшуків, перевірок і перекриття вулиць, і попереджають про велику кількість поліції і військових на вулицях.

Громадянам США рекомендують утриматися від відвідин масових акцій, мітингів, стежити за новинами і не порушувати закони воєнного стану.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Рішення ухвалили після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

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