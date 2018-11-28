МЗС поінформувало арбітражний трибунал про Керченську кризу

Міністерство закордонних справ України 27 листопада поінформувало про напад на українські кораблі арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Росією щодо порушення російською владою Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, повідомила прес-служба відомства.

«Україна звернула увагу на триваючу практику дискримінаційного переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до Маріуполя, Бердянська та інших українських портів. Своїми діями Росія фактично закрила Керченську протоку для всіх суден», – заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що обстріл та захоплення російськими прикордонниками українських кораблів «свідчать про свідому та цілеспрямовану ескалацію з боку Росії, створення перешкод для судноплавства».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.