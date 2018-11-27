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27 Листопад 2018, Київ 22:32
Новини | Політика

Парубій закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному й Азовському морях

Андрій Парубій назвав це «єдиною гарантією безпеки»

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав країни-члени НАТО збільшити присутність своїх кораблів і авіації в акваторії Чорного й Азовського морів. За його словами, про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенберґом.

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«Це єдина гарантія безпеки», – переконаний Парубій.

Зі свого боку НАТО після зустрічі Столтенберґа з Парубієм оприлюднило заяву, в якій ще раз засудило дії Кремля.

«Немає виправдання тому, що Росія використала військову силу проти кораблів і морських екіпажів України. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі негайно», – йдеться в заяві, посилання на яку поширив і сам генеральний секретар Альянсу.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

Читайте також: НАТО цікавило, чи воєнний стан не призведе до ескалації – Пристайко​

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.

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